Іран заклікае СБ ААН асудзіць пагрозы прымянення сілы з боку ЗША

Злучаныя Штаты працягваюць актыўную падрыхтоўку да магчымага нападу на Іран: у прыватнасці, амерыканцы запыталі ў еўрапейцаў наяўныя ў іх разведданыя, якія палегчаць нанясенне ракетна-бомбавых удараў. Для ЕС і НАТА гэта стане пытаннем прынцыповым: пакуль Брусель яшчэ не вызначыўся, гатовы ён стаць саўдзельнікам агрэсіі ці не.