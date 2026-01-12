3.70 BYN
Іран заклікае СБ ААН асудзіць пагрозы прымянення сілы з боку ЗША
Іран звярнуўся да Савета Бяспекі ААН з заклікам асудзіць пагрозу прымянення сілы з боку Злучаных Штатаў. Вашынгтон, зрэшты, напэўна блакуе любыя спробы такога роду, карыстаючыся сваім правам вета.
Злучаныя Штаты працягваюць актыўную падрыхтоўку да магчымага нападу на Іран: у прыватнасці, амерыканцы запыталі ў еўрапейцаў наяўныя ў іх разведданыя, якія палегчаць нанясенне ракетна-бомбавых удараў. Для ЕС і НАТА гэта стане пытаннем прынцыповым: пакуль Брусель яшчэ не вызначыўся, гатовы ён стаць саўдзельнікам агрэсіі ці не.
Між тым у Ізраілі вайскоўцы пачалі выводзіць на баявыя межы комплексы СПА: тут чакаюць ракетных удараў з боку Ірана ў выпадку, калі сам Іран трапіць пад амерыканскія бамбардзіроўкі. Напруга на Блізкім Усходзе нарастае. У рэгіён, а таксама на свае еўрапейскія базы Злучаныя Штаты перакінулі значную колькасць бамбардзіроўшчыкаў.
14 студзеня для Трампа будзе праведзены брыфінг - вайскоўцы, дыпламаты, аналітыкі "мазгавых цэнтраў" прадставяць яму аргументы, на падставе якіх ён вызначыцца, атакаваць Іран або не. Пакуль канчатковае рашэнне на гэты конт, відавочна, не прынята.
Між тым блізкаўсходнія манархіі прадпрымаюць усе мажлівыя і неймаверныя намаганні для таго, каб адгаварыць Трампа ад ваеннай аперацыі. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Саудаўская Аравія, Аман і Катар асцерагаюцца, што ўдар па Іране ўвядзе рэгіён у хаос.