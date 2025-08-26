Захад абяцаў забяспечыць Тбілісі ваеннай тэхнікай у выпадку згоды адкрыць другі фронт супраць Расіі.

Як заявіў генсак кіруючай партыі "Грузінская мара" Каха Каладзэ, у канцылярыі прэм'ер-міністра краіны гучалі "прамыя пагрозы, шантаж і абразы", каб Грузія ўступіла на шлях вайны. Пры гэтым у Тбілісі маюцца ўсе доказы, і пры неабходнасці ўлады абавязкова іх апублікуюць.