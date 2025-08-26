3.69 BYN
Каладзэ: Захад абяцаў забяспечыць Тбілісі ваеннай тэхнікай пры адкрыцці другога фронту супраць Расіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Захад абяцаў забяспечыць Тбілісі ваеннай тэхнікай у выпадку згоды адкрыць другі фронт супраць Расіі.
Як заявіў генсак кіруючай партыі "Грузінская мара" Каха Каладзэ, у канцылярыі прэм'ер-міністра краіны гучалі "прамыя пагрозы, шантаж і абразы", каб Грузія ўступіла на шлях вайны. Пры гэтым у Тбілісі маюцца ўсе доказы, і пры неабходнасці ўлады абавязкова іх апублікуюць.
У той жа час, адзначыў палітык, еўрапейскія партнёры ад сваіх планаў не адмовіліся і працягваюць шантажыраваць Грузію. Гэтым разам яны пагражаюць спыніць бязвізавы рэжым.