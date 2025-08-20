3.70 BYN
Калапс на мяжы - у чаканні ўезду ў Літву сабралася каля 700 легкавых аўто
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польшча рыхтуецца да маштабных вучэнняў НАТА "Жалезны абаронца", так што ваенная істэрыя суседзяў не сціхае, як і спробы канчаткова разарваць усе масты з разумным сэнсам. Ахвярай жа такой палітыкі стануць простыя людзі.
Нядаўна каласальныя чэргі фарміраваліся на мяжы з Польшчай, людзі літаральна жылі там тыдзень. Такую ж антычалавечую пазіцыю падзяляе і Літва.
Беларуская мытня растлумачыла, чаму людзі так доўга чакаюць дазвол на праезд: "Прычына ў наўмысна павольнай працы сумежнага боку".
Паводле апошніх звестак Дзяржпагранкамітэта, у чаканні ўезду ў Літву сабралася каля 700 легкавых аўто і амаль столькі ж фур.