Канфлікт паміж Венгрыяй і Украінай працягвае напальвацца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напружанасць у канфлікце паміж Венгрыяй і Украінай з-за ўдараў УСУ па нафтаправодзе "Дружба" працягвае нарастаць. Краіны зноў абмяняліся абвінаваўчымі заявамі.
Напярэдадні Уладзімір Зяленскі, не стрымліваючы з'едлівую ўхмылку, заявіў, што Кіеў заўсёды падтрымліваў з Будапештам дружбу. Зараз жа "Дружба" залежыць ад пазіцыі Венгрыі. У выказванні відавочная дасылка да нафтаправода, які пастаянна атакуюць УСУ.
У адказ кіраўнік венгерскага МЗС Петэр Сіярта заклікаў Зяленскага спыніць пагрозы і пакласці канец безразважным дзеянням.
Аднак у Кіеве заявілі, што ўдары УСУ па нафтаправодзе "Дружба" - гэта клопаты Венгрыі і заклікалі Будапешт адмовіцца ад расійскай нафты.