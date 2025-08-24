Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Канфлікт паміж Венгрыяй і Украінай працягвае напальвацца

Напружанасць у канфлікце паміж Венгрыяй і Украінай з-за ўдараў УСУ па нафтаправодзе "Дружба" працягвае нарастаць. Краіны зноў абмяняліся абвінаваўчымі заявамі.

Напярэдадні Уладзімір Зяленскі, не стрымліваючы з'едлівую ўхмылку, заявіў, што Кіеў заўсёды падтрымліваў з Будапештам дружбу. Зараз жа "Дружба" залежыць ад пазіцыі Венгрыі. У выказванні відавочная дасылка да нафтаправода, які пастаянна атакуюць УСУ.

У адказ кіраўнік венгерскага МЗС Петэр Сіярта заклікаў Зяленскага спыніць пагрозы і пакласці канец безразважным дзеянням.

Аднак у Кіеве заявілі, што ўдары УСУ па нафтаправодзе "Дружба" - гэта клопаты Венгрыі і заклікалі Будапешт адмовіцца ад расійскай нафты.