3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
Колькасць загінуўшых падчас землетрасенняў у Афганістане дасягнула 1,4 тыс. чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пошукава-выратавальныя работы не спыняюцца ні на хвіліну, некалькі вёсак аказаліся цалкам пахаваны пад зямлёй, ёсць імавернасць, што сотні людзей знаходзяцца пад заваламі.
Некаторыя дарогі, што вядуць у пацярпелыя раёны, заблакіраваны апоўзнямі.
2 верасня на ўсходзе краіны адбылося яшчэ адно землетрасенне магнітудай 5,5. Аб пацярпелых і разбурэннях пакуль не паведамляецца.