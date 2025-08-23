3.70 BYN
Лаўроў: Мэты спецаперацыі ва Украіне будуць дасягнуты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мэты спецаперацыі ва Украіне будуць дасягнуты, Расіі неабходна ліквідаваць любыя пагрозы бяспекі. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Расіі Сяргей Лаўроў у інтэрв'ю тэлеканалу NBC News. Размова ідзе пра абарону правоў этнічных рускіх і рускамоўных, якія адчуваюць сваю прыналежнасць да рускай культуры і гісторыі. Міністр нагадаў, што ў красавіку 2022 года Кіеву не спадабаўся дакумент, які мог бы скончыць канфлікт.
Лаўроў адзначыў, што ўкраінскі бок павінны захоўваць нейтральны, пазаблокавы статус, а таксама заставацца бяз'ядзернай дзяржавай. У НАТА ж заяўляюць, што будуць умацоўваць УСУ нават пасля завяршэння СВА. У сваю чаргу Расія выступае супраць любых гарантый бяспекі, якія будуць уяўляць пагрозу Маскве.