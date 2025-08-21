Лаўроў растлумачыў, чаму сустрэча Зяленскага і Пуціна на дадзены момант не запланавана

Сустрэча Зяленскага і Пуціна на дадзены момант не запланавана, заявіў Лаўроў у эфіры амерыканскаму тэлеканалу NBC News. Кіраўнік МЗС адзначыў, што такія перамовы могуць адбыцца толькі тады, калі будзе гатовы парадак дня для саміту, а пакуль яго няма.



Акрамя таго, Лаўроў ускосна пацвердзіў, што Расія была гатовая пайсці на пэўныя кампрамісы па перамовах. Паводле слоў дыпламата, Масква згадзілася прадэманстраваць гнуткасць па шэрагу пытанняў, якія ўзняў на Алясцы Трамп.