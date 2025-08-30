3.69 BYN
Лідар Кітая асабіста прывітаў усіх кіраўнікоў дэлегацый на ўрачыстым прыёме ў Цяньцзіні
У Цяньцзіні праходзіць урачысты прыём ад імя Сі Цзіньпіна. Лідар Кітая асабіста прывітаў усіх кіраўнікоў дэлегацый - удзельнікаў саміту ШАС. Сярод іх і Прэзідэнт Беларусі.
Цяперашні саміт стане найбуйнейшым за ўсю гісторыю інтэграцыі. За амаль чвэрць стагоддзя ШАС ператварылася з рэгіянальнага альянсу 6 краін у глабальную платформу, якая ахоплівае значную частку насельніцтва і тэрыторыі планеты.
Сёння арганізацыя прывабная для краін Азіі, Еўропы і Афрыкі.
Чакаецца, што саміт працягне гэту тэндэнцыю, расчыніўшы дзверы для новых партнёраў. Ён абяцае стаць знакавай падзеяй, якое ўмацуе пазіцыі арганізацыі ў глабальнай палітыцы.
Плануецца, што сярод найбольш важных дакументаў кіраўнікі дзяржаў прымуць Цяньцзінскую дэкларацыю і зацвердзяць стратэгію развіцця ШАС на будучыя 10 гадоў.
Таксама будуць разгледжаны іншыя пытанні ў сферах бяспекі, эканамічнага і гуманітарнага супрацоўніцтва, а таксама прыняты шэраг сумесных заяў.