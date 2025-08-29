3.69 BYN
Літва выставіла "зубы дракона" на закрытых КПП
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Як паведамілі ў камандаванні арміі балтыйскай рэспублікі, гэта частка плана контрмабільнасці ў рамках стварэння абароннай лініі краін Балтыі. Удакладняецца, што меры закранулі пункты: "Шумскас", "Лаворышкес", "Латэжэрыс" і "Райгардас" на мяжы з нашай краінай і "Раманішкяй", якія мяжуюць з Калінінградскай вобласцю Расіі. Раней супрацьтанкавыя загароды з'явіліся каля пунктаў пропуску "Шумскас" - "Лоша", "Лаворышкес" - "Катлоўка" і "Мядзінінкай" - "Каменны Лог". Нагадаем, да 2030 года Вільнюс плануе інвеставаць больш за мільярд еўра ў мілітарызацыю ўсходняй мяжы.