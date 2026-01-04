Мадура не прызнаў абвінавачанні ў дачыненні да наркатрафіка

5 студзеня Мадура і яго жонка з'явіліся перад федэральным судом у Нью-Ёрку па справе аб незаконных пастаўках наркотыкаў у Штаты. Абое прызналі сябе невінаватымі ні па адным з пунктаў. Мадура таксама сказаў, што па-ранейшаму з'яўляецца прэзідэнтам Венесуэлы і ваеннапалонным.

Гэта было толькі першаснае пасяджэнне. Bloomberg удакладняе, што паўнавартасны працэс пачнецца не раней за 2027 год. Суддзя абавязаў Нікаласа Мадуру з'явіцца ў суд 17 сакавіка для правядзення слуханняў.

Абарона заявіла, што пакуль не дабіваецца вызвалення свайго падабароннага пад залог, але будзе гэта рабіць пазней. Таксама Мадура і яго жонка запрасілі консульскі візіт, суд на гэта пагадзіўся. Адвакат Сіліі Флорэс заявіў, што яна атрымала траўмы падчас выкрадання - у яе дыягнаставаны удар рэбраў.