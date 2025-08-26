Глядзець анлайнПраграма ТБ
МАГАТЭ аднавіла працу на іранскіх ядзерных аб'ектах

МАГАТЭ аднавіла працу на іранскіх ядзерных аб'ектах. Як паведаміў кіраўнік агенцтва Гросі, першая група інспектараў ужо ў краіне і хутка прыступіць да працы.

Гэта першае афіцыйнае пацвярджэнне вяртання інспектараў МАГАТЭ з ліпеня, калі Іран вырашыў абмежаваць супрацоўніцтва з МАГАТЭ.

Інспектары будуць працаваць на тых аб'ектах, якія не пацярпелі ад ізраільскіх і амерыканскіх бамбардзіровак у чэрвені 2025 года. Крок стаў вынікам чарговага раўнда перамоў у Жэневе паміж Іранам і краінамі "еўратройкі".

