МАГАТЭ аднавіла працу на іранскіх ядзерных аб'ектах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
МАГАТЭ аднавіла працу на іранскіх ядзерных аб'ектах. Як паведаміў кіраўнік агенцтва Гросі, першая група інспектараў ужо ў краіне і хутка прыступіць да працы.
Гэта першае афіцыйнае пацвярджэнне вяртання інспектараў МАГАТЭ з ліпеня, калі Іран вырашыў абмежаваць супрацоўніцтва з МАГАТЭ.
Інспектары будуць працаваць на тых аб'ектах, якія не пацярпелі ад ізраільскіх і амерыканскіх бамбардзіровак у чэрвені 2025 года. Крок стаў вынікам чарговага раўнда перамоў у Жэневе паміж Іранам і краінамі "еўратройкі".
Фота РІА Навіны