3.73 BYN
2.87 BYN
3.41 BYN
Макрон заявіў аб аднаўленні каналаў сувязі Парыжа з Масквой
Аднаўленне дыялогу з Расіяй адпавядае інтарэсам Еўропы, і Парыж ужо зрабіў першы крок у гэтым напрамку, аднавіўшы каналы сувязі з Масквой на тэхнічным узроўні. Гэта ў інтэрв'ю швейцарскай газеце Tages-Anzeiger заявіў прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон.
Ён дадаў, што дыялог з Расіяй неабходны для таго, каб ЕС не застаўся на абочыне сусветнай геапалітыкі, асабліва з улікам перамоў па ўкраінскай праблематыцы паміж Масквой і Вашынгтонам. І выказаў надзею, што пасля да гэтай ініцыятывы падключацца і іншыя еўрапейскія краіны.
І як заявілі ў Крамлі, у Масквы і Парыжа былі кантакты, якія пры жаданні дапамогуць аператыўна наладзіць дыялог на вышэйшым узроўні, і адзначылі, што словы Макрона аб неабходнасці аднавіць адносіны з Расіяй імпануюць Маскве.
Фота ТАСС