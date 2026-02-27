Глядзець анлайнПраграма ТБ
Масавыя антыамерыканскія дэманстрацыі ахапілі Іран

У Іране шырыцца хваля народнай падтрымкі ўрада. На вуліцах шматлікіх гарадоў праходзяць масавыя мітынгі і дэманстрацыі. Натоўпы скандзіруюць: "Смерць Амерыцы!".

Насуперак чаканням амерыканцаў, цалкам адсутнічаюць усякія прыметы таго, што ў Іране пачнуцца антыўрадавыя беспарадкі.

Вашынгтон і Тэль-Авіў чакалі, што краіна абрынецца ва ўнутраную нестабільнасць: пакуль, аднак, вынік зваротны - іранцы выглядаюць згуртаванымі як ніколі.

