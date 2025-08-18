Глядзець анлайнПраграма ТБ
Мерц: "Кааліцыя ахвочых" правядзе відэаканферэнцыю па Украіне

19 жніўня будуць працягнуты перамовы саюзнікаў Кіева. Як заявіў канцлер Германіі Мерц, "кааліцыя ахвочых" правядзе відэаканферэнцыю. У яе ўваходзяць 32 дзяржавы, якія гатовы аказаць Кіеву дадатковую дапамогу.

Пасля відэаканферэнцыі плануецца спецыяльнае пасяджэнне Еўрасавета, каб праінфармаваць удзельнікаў аб абмеркаваннях, што адбыліся.

Мерц заявіў, што чаканні ад сустрэчы ў Вашынгтоне былі не проста апраўданы, а пераўзыдзены. Станоўча выказаўся аб перамовах і брытанскі прэм'ер Стармер, ён заявіў, што атрымалася дамовіцца "пра многае", не прыводзячы дэталяў.

