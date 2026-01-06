3.67 BYN
Мерц заклікаў Зяленскага спыніць паток украінцаў у Еўропу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Германія высунула жорсткае патрабаванне Зяленскаму. Спыніць уцёкі ўкраінцаў у Еўропу - з такім заклікам выступіў Мерц.
Канцлер у сваім звароце да Зяленскага запатрабаваў, каб маладыя ўкраінцы неслі службу ў сябе на радзіме. У абмен Берлін нібыта гатовы нават аднаўляць Украіну і стварыць там рабочыя месцы. Як і што плануецца аднаўляць, якую працу там можна знайсці, Мерц не ўдакладніў.
Раней у кіруючай кааліцыі Германіі прапанавалі адправіць ваеннаабавязаных украінскіх мужчын дадому, а таксама пазбаўляць абароны тых украінцаў, якія ездзяць на радзіму ў адпачынак. Цяперашні заклік Мерца можна разглядаць, як патрабаванне да Кіева адмяніць дазвол на выезд мужчынам ад 18 да 22 гадоў, які быў уведзены летась па ініцыятыве Зяленскага.