Міхаіл Падаляк заявіў, што ў Кіеве гатовыя пайсці на тэрытарыяльныя ўступкі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кіеве гатовы змірыцца са стратай тэрыторый. Як заявіў саветнік кіраўніка офіса Зяленскага Міхаіл Падаляк, Украіна згодна з замарозкай канфлікту па цяперашняй лініі баявога судакранання з прызнаннем шэрагу тэрыторый дэ-факта страчанымі.
Свае заявы ён зрабіў у інтэрв'ю газеце La Repubblica. Пры гэтым Падаляк паведаміў, што ў будучыні Кіеў будзе спрабаваць вярнуць страчаныя тэрыторыі дыпламатычнымі і эканамічнымі шляхамі, але дэ-юрэ яны застаюцца за Украінай, дадаў саветнік.