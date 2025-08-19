Тэль-Авіў не мае намеру спыняць вайну ў Газе, нават наадварот гатовы яе эскаляваць. Міністр абароны Ізраіля зацвердзіў план захопу Газы. Аперацыю назвалі "Калясніцы Гідэона - 2" у гонар папярэдняй. Тады было захоплена 75 % анклава. З рэзерву армія Ізраіля прызывае 60 тыс. вайскоўцаў, яшчэ 20 тыс. падаўжаюць тэрмін службы.