Міністр абароны Ізраіля зацвердзіў план захопу Газы
Тэль-Авіў не мае намеру спыняць вайну ў Газе, нават наадварот гатовы яе эскаляваць. Міністр абароны Ізраіля зацвердзіў план захопу Газы. Аперацыю назвалі "Калясніцы Гідэона - 2" у гонар папярэдняй. Тады было захоплена 75 % анклава. З рэзерву армія Ізраіля прызывае 60 тыс. вайскоўцаў, яшчэ 20 тыс. падаўжаюць тэрмін службы.
Акрамя гэтага, Кац адобрыў "гуманітарную падрыхтоўку" для прыкладна мільёна палесцінцаў. Іх плануюць перамясціць на поўдзень сектара, дзе створаць гуманітарную інфраструктуру. Затым будзе аб'яўлена эвакуацыя цывільных. І вось тады Ізраіль пачне наземнае наступленне на анклаў і знішчыць астатніх баевікоў ХАМАС. Усе намаганні па мірных перамовах знішчаны. А раней палесцінскі рух згадзіўся прыняць прапанову аб спыненні агню.