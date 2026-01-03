3.71 BYN
На фоне міжнароднай напружанасці Сербія вырашыла падвоіць агнявую моц арміі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З-за сітуацыі з Венесуэлай, Сербія сабрала пасяджэнне Савета нацбяспекі. Паводле яго вынікаў вырашана: краіна мае намер амаль удвая павялічыць сваю ваенную моц.
Прэзідэнт Аляксандр Вучыч таксама заявіў, што ў найбліжэйшыя паўтара года асабісты састаў арміі вырасце на 30 %, а агнявая моц - удвая. Частку ўзбраенняў вырабяць на нацыянальных прадпрыемствах, частку закупяць за мяжой.
Бялград таксама інвестуе ў ваенную прамысловасць, створыць стратэгічныя запасы і вясной запусціць вытворчасць беспілотнікаў. Паводле слоў Вучыча, гэта адзіны надзейны спосаб абароны суверэнітэту і фактар стрымлівання ў цяперашніх умовах.