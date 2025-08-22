У Нідэрландах маюць намер пайсці супраць дырэктывы Еўрасаюза і пачаць дэпартаваць украінскіх мужчын. Аб гэтым гаворыцца ў праграме мясцовай "Партыі свабоды", дакумент прадстаўлены перад восеньскімі датэрміновымі парламенцкімі выбарамі.

У планах палітаб'яднання таксама ўзмацненне кантролю паліцыі над бежанцамі і прыпыненне ўсіх праграм па ўз'яднанні сем'яў мігрантаў. Мэта - высылка паўналетніх украінскіх мужчын на іх радзіму для папаўнення дэфіцыту ў шэрагах украінскіх Узброеных сіл.