На фронт. Лёс украінскіх бежанцаў у Нідэрландах вырашаны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Нідэрландах маюць намер пайсці супраць дырэктывы Еўрасаюза і пачаць дэпартаваць украінскіх мужчын. Аб гэтым гаворыцца ў праграме мясцовай "Партыі свабоды", дакумент прадстаўлены перад восеньскімі датэрміновымі парламенцкімі выбарамі.
У планах палітаб'яднання таксама ўзмацненне кантролю паліцыі над бежанцамі і прыпыненне ўсіх праграм па ўз'яднанні сем'яў мігрантаў. Мэта - высылка паўналетніх украінскіх мужчын на іх радзіму для папаўнення дэфіцыту ў шэрагах украінскіх Узброеных сіл.