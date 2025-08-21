3.70 BYN
На саміт ШАС у Кітаі з'едуцца лідары больш як 20 краін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кітайскі Цяньцзінь рыхтуецца прыняць саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Высокі форум пройдзе з 31 жніўня па 1 верасня. На яго запрошаны больш за 20 лідараў замежных дзяржаў. На парадку дня паспяховы вопыт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, перспектывы развіцця арганізацыі і яе прасоўванне да мэты стварэння - згуртаванай супольнасці адзінага лёсу.
Нагадаем, міжнародная арганізацыя заснавана ў 2001 годзе. Беларусь афіцыйна далучылася да ШАС у ліпені мінулага года на саміце ў Астане.