Над Іранам можа пачацца кіслотны дождж

З-за ракетных удараў па НПЗ, размешчаным у прыгарадзе Тэгерана, тут пачалася сапраўдная экалагічная катастрофа. Частка нафты выцекла ў калектары і каналізацыю, з-за чаго вуліцы іранскай сталіцы ў літаральным сэнсе аказаліся ахоплены полымем. Частка масляністай чорнай вадкасці выпарылася і зараз можа праліцца на Тэгеран у выглядзе атрутнага кіслотнага дажджу.

Бакі ўсё больш актыўна пераходзяць да так званай татальнай вайны. Удары зараз наносяцца без асаблівага разбору, у тым ліку па цывільных цэлях. Колькасць ахвяр вайны сярод мірных грамадзян Ірана дасягнула 1,5 тыс.