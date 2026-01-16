3.71 BYN
Навошта Трампу Грэнландыя, чаго варта асцерагацца саюзнікам ЗША па НАТА
Прама зараз разгараецца бітва за Арктыку паміж саюзнікамі па НАТА. Гэта бітва, на думку экспертаў, можа разбурыць Паўночнаатлантычны альянс.
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп не раз падкрэсліваў, што ў яго намерах далучыць Грэнландыю да Злучаных Штатаў, прычым любымі шляхамі. Пасля венесуэльскага сцэнарыя з захопам прэзідэнта Нікаласа Мадуры і забойствам сотні людзей заявы амерыканскага лідара ў дачыненні да чарговай знешнепалітычнай мэты зусім не здаюцца папулізмам.
У Даніі ёсць выбар: альбо чакаць амерыканскі дэсант, альбо прадаць востраў добраахвотна. Г.з., на думку Белага дома, выбару фактычна няма.
Нарастае трывога і ў Нарвегіі. У Осла апасаюцца, што наступным аб'ектам ЗША можа стаць нарвежскі архіпелаг Шпіцберген, які валодае вялізнай стратэгічнай каштоўнасцю і запасамі рэдказямельных металаў.
Навошта Трампу Грэнландыя, чаго варта асцерагацца саюзнікам - у рубрыцы "Кацюшын разлік" (падрабязнасці ў відэа).