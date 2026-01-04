3.71 BYN
Орбан: Сусветны парадак распадаецца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзеянні ЗША супраць Венесуэлы сталі яшчэ адным доказам таго, што цяперашні сусветны парадак распадаецца, але контуры новага свету яшчэ толькі фарміруюцца. Такое меркаванне выказаў прэм'ер Венгрыі Віктар Орбан.
Палітык пацвердзіў, што яго ўрад збіраецца прытрымлівацца "шляху міру і бяспекі". Орбан таксама адзначыў, што вяртанне прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў Белы дом стала для ліберальнага сусветнага парадку "смяротным ударам".
Наперадзе яшчэ больш нестабільныя, непрадказальныя і небяспечныя гады - такі прагноз зрабіў прэм'ер Венгрыі.
Фота РІА Навіны