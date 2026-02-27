Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Пакуль людзі працягваюць гуляць" - карэспандэнт "Першага інфармацыйнага" пра сітуацыю ў Дубаі

Карэспандэнт "Першага інфармацыйнага" Дар'я Рачко знаходзіцца ў Дубаі. Яна расказала, што нядаўна ў горадзе прагрымеў чарговы ўзрыў за апошнюю гадзіну. Гэта ўжо шосты.

Усе рэйсы адменены да 03:00, але гэта інфармацыя была да моманту ўзрываў, таму застаецца чакаць і спадзявацца, што з'явіцца магчымасць вылецець з Дубая. Пакуль турыстаў размяшчаюць у гатэлях, працягваюць ездзіць машыны, а людзі працягваюць гуляць.

У свецеБліжні Ўсход