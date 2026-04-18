Партыя экс-прэзідэнта Радзева лідзіруе на парламенцкіх выбарах у Балгарыі
Партыя "Прагрэсіўная Балгарыя" экс-прэзідэнта Румена Радзева лідзіруе на нечарговых парламенцкіх выбарах. Пасля апрацоўкі 68 % пратаколаў яна набірае 44 % галасоў. На другім месцы кааліцыя "Працягваем перамены - Дэмакратычная Балгарыя". А вось кіруючая кааліцыя ГЕРБ - СДС займае сціплае трэцяе месца.
Лідар "Прагрэсіўнай Балгарыі" Радзеў падчас зносін з прэсай ужо заявіў аб неабходнасці аднаўлення дыялогу з Расіяй.
Замежныя СМІ называюць Радзева "другім Орбанам" за яго пазіцыю супраць ваеннай дапамогі Украіне і за "паважлівыя і раўнапраўныя" адносіны з Масквой.