Партыя экс-прэзідэнта Радзева лідзіруе на парламенцкіх выбарах у Балгарыі

Партыя "Прагрэсіўная Балгарыя" экс-прэзідэнта Румена Радзева лідзіруе на нечарговых парламенцкіх выбарах. Пасля апрацоўкі 68 % пратаколаў яна набірае 44 % галасоў. На другім месцы кааліцыя "Працягваем перамены - Дэмакратычная Балгарыя". А вось кіруючая кааліцыя ГЕРБ - СДС займае сціплае трэцяе месца.

Лідар "Прагрэсіўнай Балгарыі" Радзеў падчас зносін з прэсай ужо заявіў аб неабходнасці аднаўлення дыялогу з Расіяй.

Замежныя СМІ называюць Радзева "другім Орбанам" за яго пазіцыю супраць ваеннай дапамогі Украіне і за "паважлівыя і раўнапраўныя" адносіны з Масквой.

