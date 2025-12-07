Пастаянны прадстаўнік ЗША пры НАТА ўпэўнены, што мір ва Украіне блізкі як ніколі

Пастаянны прадстаўнік ЗША пры НАТА Уітакер у эфіры тэлеканала Fox News заявіў, што Трамп можа адмовіцца ад намаганняў па ўкраінскім урэгуляванні, калі вырашыць, што мірнае пагадненне паміж Расіяй і Украінай немагчыма. Разам з тым ён упэўнены, што мір ва Украіне зараз бліжэй, чым калі-небудзь быў.

Трамп, па словах Уітакера, разумее, як можна аказаць націск на абодва бакі - і на Маскву, і на Кіеў - для заключэння пагаднення.

Пра тое, што Трамп аказвае націск на Зяленскага, піша і партал Axios са спасылкай на крыніцы. Кіраўніка кіеўскага рэжыму спрабуюць угаварыць пайсці на тэрытарыяльныя і іншыя саступкі для ўрэгулявання канфлікту. Партал адзначае, што галоўнай перашкодай для заключэння мірнай здзелкі ў Белым доме лічаць еўрапейцаў, а візіт Зяленскага ў Лондан у адміністрацыі Трампа ўспрынялі як спробу зацягнуць перамовы.