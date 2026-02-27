Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Паведамляецца аб новых узрывах у раёне аэрапорта Дубая

Паведамляецца аб новых узрывах у раёне аэрапорта Дубая. Адзін з тэрміналаў быў пашкоджаны ракетным абстрэлам. Ёсць пацярпелыя. У небе бачныя сляды работы СПА.

Відавочцы ўпэўніваюць, што вельмі моцныя ўзрывы грукочуць прама над галовамі людзей. Раней стала вядома пра ўдары і па аэрапорце Абу-Дабі.

Карэспандэнт "Першага інфармацыйнага" Дар'я Рачко знаходзіцца ў Дубаі - у яе самая аператыўная інфармацыя аб сітуацыі ў горадзе (гл. відэа).

Разделы:

У свецеБліжні Ўсход