3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Пайшоў з жыцця вядомы савецкі і расійскі кампазітар Радзівон Шчадрын
Аўтар:Рэдакцыя news.by
29 жніўня свет страціў аднаго з самых яркіх прадстаўнікоў музычнага мастацтва XX стагоддзя - не стала вялікага савецкага і рускага кампазітара Радзівона Шчадрына. Народны артыст СССР, найвялікшы геній сучаснасці пайшоў з жыцця ў 92 гады.
Сусветны класік пакінуў пасля сябе багатую спадчыну ў выглядзе 7 опер, 5 балетаў, 3 сімфоній і мноства канцэртаў. Яго творы многія дзесяцігоддзі з вялізным поспехам выконваюцца на ўсіх найбуйнейшых сцэнах свету.
Імя Радзівона Шчадрына застанецца ў сэрцах шматлікіх пакаленняў, а яго музыка будзе жыць вечна.
Фота ТАСС