Перамовы ў Абу-Дабі выйшлі на фінішную прамую, але ёсць перашкода да заключэння пагаднення

Усё больш падрабязнасцяў трохбаковых перамоў у Абу-Дабі выцякае ў прэсу. Наступны раўнд кансультацый паміж прадстаўнікамі Расіі, Украіны і ЗША, верагодна, адбудзецца ўжо 1 лютага. Найбольшага поспеху бакі дасягнулі ва ўзгадненні абменаў - як палоннымі, так і загінуўшымі. Украінскі бок заяўляе: перамовы ў цэлым вышлі на фінішную прамую.



Адзіная перашкода да заключэння пагаднення - пытанне аб землях Данбаса: Кіеў адмаўляецца перадаваць іх пад кантроль Расіі. Вельмі вострае пытанне аб лёсе Запарожскай АЭС, між тым, блізкае да вырашэння: кантроль над ёй можа быць падзелены паміж бакамі.



Крыніца ў Белым доме паведаміла амерыканскім СМІ, што зараз як ніколі высокая верагоднасць сустрэчы Пуціна і Зяленскага. Зрэшты, ні ў Маскве, ні ў Кіеве гэта паведамленне пакуль не каменціравалі.