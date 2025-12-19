Перамовы па Украіне прадоўжацца 20 снежня ў Фларыдзе

У суботу, 20 снежня, чакаецца правядзенне ў Маямі новага раўнда перамоў паміж ЗША і Украінай на ўзроўні вайскоўцаў і прадстаўнікоў рабочых груп. Саветнікі па нацбяспецы Вялікабрытаніі, Германіі і Францыі сустрэнуцца са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Уіткафам і сакратаром СНБА Украіны Умеравым. Да іх далучацца міністр замежных спраў Турцыі і прэм'ер-міністр Катара.

Axios паведаміў, што ЗША плануюць таксама кантакты з прадстаўнікамі Расіі. У Фларыду накіраваўся і прэзідэнт ЗША. Па словах Трампа, у яго запланавана шмат сустрэч. Наконт удзелу ў перамовах ён не гаварыў.