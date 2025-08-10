3.71 BYN
Перамовы па Украіне - ЗША плануюць цалкам спыніць фінансаванне канфлікту
Становяцца вядомыя ўсе новыя падрабязнасці сустрэчы Уладзіміра Пуціна і Дональда Трампа: яна пройдзе ў горадзе Анкарыдж 15 жніўня, верагодней за ўсё, раніцай па мясцовым часе. Туды ўжо з'язджаюцца прадстаўнікі ўрадавых ахоўных службаў, а таксама чыноўнікі і бізнесмены, кошт нумароў у гасцініцах горада вырас у разы.
Хоць ЕС дабіваюцца права быць дапушчанымі на гэтыя перамовы, пакуль удзел у сустрэчах прадстаўнікоў ЕС і ўласна Зяленскага не плануецца ні ў якой форме. Амерыканскі бок пазбягае рабіць акцэнты на змесце будучых перамоў.
Сёння ў Бруселі збяруцца прадстаўнікі еўрапейскіх МЗС, каб сфармуліраваць пазіцыю ЕС, якую яны хацелі б бачыць прадстаўленай на перамовах у Анкарыджы.
9-10 жніўня вяліся актыўныя кансультацыі паміж сталіцамі Старога Свету - Еўропа хоча неадкладнага спынення агню без спынення паставак зброі Кіеву. Гэта прапанова, здаецца, не будзе ў Анкарыджы нават разглядацца.
Пакуль найбольш верагодным бачыцца абмеркаванне размену тэрыторый з прызнаннем за Расіяй большасці яе тэрытарыяльных набыццяў.