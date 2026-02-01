Перамовы паміж Іранам і ЗША прызначаны на 6 лютага

Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Уіткаф у пятніцу, 6 лютага, сустрэнецца з кіраўніком МЗС Ірана ў Стамбуле, каб абмеркаваць ядзерную праграму Тэгерана.

Сваю прапанову падрыхтавалі таксама Аман і Катар - піша газета "Уол стрыт джорнал". Праект ужо прапанавалі Тэгерану, аднак рэакцыя Вашынгтона пакуль невядомая. План заснаваны на ўкраінскім і палесцінскім урэгуляванні і ўключае ў сябе меры па вырашэнні праблемы ўзбагачэння ўрану, эканамічныя стымулы і абавязацельствы краін у галіне бяспекі.

У той жа час Белы дом па-ранейшаму разглядае розныя сцэнарыі магчымых удараў па Іране. Паводле звестак "Уол стрыт джорнал", абмяркоўваюцца розныя напрамкі магчымага ўдару, сярод іх аслабленне ядзернага патэнцыялу Ірана, знішчэнне арсеналу балістычных ракет або ўмяшанне з мэтай змены дзеючага рэжыму.