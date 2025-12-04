Перамовы паміж Вашынгтонам і Кіевам працягнуцца ў Маямі 6 снежня

Сёння плануецца трэцяя сустрэча амерыканскай і ўкраінскай дэлегацый у Маямі па пытанні ўрэгулявання ўкраінскага канфлікту.



Як піша Bloomberg, сустрэча напярэдадні не прынесла сур'ёзнага прарыву, хоць у Дзярждэпе ЗША двухдзённыя перамовы назвалі канструктыўнымі. Нагадаем, амерыканскі бок узначальваюць спецпасланнік кіраўніка Белага дома Стыў Уіткаф і зяць Трампа Джарэд Кушнер, украінскі - сакратар СНБА Умераў.



Паведамляецца, што бакі абмеркавалі вынікі перамоў у Маскве, а таксама пагаварылі аб перспектывах пасляваеннага аднаўлення Украіны і ўзгаднілі рамкі мер бяспекі.