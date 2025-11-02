Перамовы Пуціна і Трампа могуць прайсці ў ПАР, лічыць фінскі прэзідэнт

Фінскі прэзідэнт Стуб лічыць, што Пуцін і Трамп могуць сустрэцца на палях саміту "Вялікай дваццаткі" ў Іаханесбургу. Высокі форум у ПАР пройдзе 21-22 лістапада. Трамп там будзе, хоць Пуцін удзельнічаць у саміце асабіста не планаваў.



Фінскі прэзідэнт лічыцца адным з нямногіх еўрапейскіх лідараў, якія карыстаюцца сімпатыяй Дональда Трампа. Гэта прымушае адносіцца да заяў Стуба з увагай, яны цалкам могуць грунтавацца на інсайдах з Белага дома.