Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

Турчын: Беларуска-кітайскія адносіны - прыклад стратэгічнага партнёрства

Беларуска-кітайскія адносіны - прыклад развітога, давернага і арыентаванага ў будучыню стратэгічнага партнёрства, заявіў Аляксандр Турчын на сустрэчы з намеснікам старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі.

Хань Чжэн прыбыў у Беларусь з рабочым візітам. Прыезд высокага госця накіраваны на практычную рэалізацыю дамоўленасцяў лідараў дзвюх краін, запуск ключавых інвестыцыйных ініцыятыў і паглыбленне ўсепагоднага стратэгічнага партнёрства.

Праграма знаходжання высокага госця ў Мінску максімальна насычана важнымі падзеямі. Хань Чжэн возьме ўдзел у адкрыцці беларуска-кітайскага форуму, а таксама ў цырымоніі адкрыцця спецыялізаванага мерапрыемства на палях "БЕЛАГРА-2026".

Разделы:

ЭканомікаПалітыка