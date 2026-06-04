3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Турчын: Беларуска-кітайскія адносіны - прыклад стратэгічнага партнёрства
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларуска-кітайскія адносіны - прыклад развітога, давернага і арыентаванага ў будучыню стратэгічнага партнёрства, заявіў Аляксандр Турчын на сустрэчы з намеснікам старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі.
Хань Чжэн прыбыў у Беларусь з рабочым візітам. Прыезд высокага госця накіраваны на практычную рэалізацыю дамоўленасцяў лідараў дзвюх краін, запуск ключавых інвестыцыйных ініцыятыў і паглыбленне ўсепагоднага стратэгічнага партнёрства.
Праграма знаходжання высокага госця ў Мінску максімальна насычана важнымі падзеямі. Хань Чжэн возьме ўдзел у адкрыцці беларуска-кітайскага форуму, а таксама ў цырымоніі адкрыцця спецыялізаванага мерапрыемства на палях "БЕЛАГРА-2026".