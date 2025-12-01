3.73 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Перамовы Пуціна і Уіткафа ў Маскве: кампрамісаў няма, бакі гатовыя працаваць далей
Кампрамісы пакуль не знойдзены - чакае вялікая праца. У Маскве прайшла амаль пяцігадзінная сустрэча Уладзіміра Пуціна і спецпасланніка прэзідэнта ЗША Стыва Уіткафа. Бакі дамовіліся не выдаваць сутнасць перамоў у Крамлі і выказалі гатоўнасць працягваць сумесную працу для дасягнення дамоўленасцяў.
Як заявіў па выніках сустрэчы памочнік прэзідэнта Расіі Ушакоў, абмяркоўвалася некалькі варыянтаў урэгулявання ва Украіне, было закранута і тэрытарыяльнае пытанне. Акрамя першапачатковага плана ЗША з 27 пунктаў, Маскве былі перададзены яшчэ чатыры дакументы. Некаторыя амерыканскія напрацоўкі для Крамля прымальныя, некаторыя - не.
Ушакоў дадаў, што бакі бачаць вялізныя перспектывы для ўзаемадзеяння. Што ж датычыцца магчымасці сустрэчы Уладзіміра Пуціна і Дональда Трампа, - усё залежыць ад прагрэсу падчас далейшых перамоў. Уіткаф і Кушнер накіраваліся ў Вашынгтон, дзе плануюць далажыць пра сустрэчу, якая адбылася, амерыканскаму лідару.