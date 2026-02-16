3.72 BYN
Перамовы ў Жэневе: Зяленскі даручыў сваёй дэлегацыі дабівацца асабістай сустрэчы з Пуціным
На перамовах у Жэневе ва ўкраінскай дэлегацыі адбыўся раскол, паведамляе выданне Economist. Ён здарыўся на фоне напружанай атмасферы трохбаковых кансультацый з удзелам ЗША і Расіі.
Паводле звестак выдання, адна група перагаворшчыкаў, арыентаваная на Буданава, цяперашняга кіраўніка офіса Зяленскага, выступае за хутчэйшае заключэнне пагаднення пад эгідай Вашынгтона, асцерагаючыся, што акно магчымасцяў хутка закрыецца. Другая частка каманды, якая ўсё яшчэ знаходзіцца пад уплывам свайго былога кіраўніка Ермака, займае скептычную пазіцыю і менш зацікаўлена ў хуткім урэгуляванні.
Сам Зяленскі ў інтэрв'ю Axios заявіў, што даручыў сваёй дэлегацыі дабівацца арганізацыі асабістай сустрэчы з Пуціным для абмеркавання тэрытарыяльных пытанняў.
Праведзеныя 17 лютага перамовы доўжыліся каля 4 гадзін у розных фарматах - двухбаковым расійска-амерыканскім, расійска-ўкраінскім і трохбаковым. Атмасфера ахарактарызаваная як "вельмі напружаная". Але дасягнута важная дамоўленасць - прадоўжыць сустрэчы 18 лютага.
