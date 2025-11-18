3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Politico: Трамп адправіў ваенную дэлегацыю ў Кіеў для абмеркавання "ідэй па спыненні вайны"
Вашынгтон ізноў вяртаецца да рашэння ўкраінскага канфлікту. Як паведамляе Politico, Трамп адправіў у Кіеў ваенную дэлегацыю, якая будзе абмяркоўваць "ідэі па спыненні вайны", сітуацыю на поле бою і ўкраінскую вытворчасць узбраенняў.
Axios піша, што адміністрацыя Трампа працуе над планам з 28 пунктаў, закліканым завяршыць вайну. Яны дзеляцца на чатыры асноўныя катэгорыі: мір ва Украіне, гарантыі бяспекі, бяспека ў Еўропе і будучыя адносіны ЗША з Украінай і Расіяй.
Больш за тое, як заяўляе шэраг СМІ, запланаваныя на 19 лістапада ў Турцыі перамовы паміж пасланцам Трампа Стывам Уіткафам і кіраўніком адміністрацыі Зяленскага Ермаком былі адменены.
Адзначаецца, што ўся справа ў карупцыйным скандале. Раней Зеленский паведаміў, што 19 лістапада таксама плануе правесці шэраг сустрэч у Турцыі для падрыхтоўкі да аднаўлення мірных перамоў з Расіяй.