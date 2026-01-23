Прыродная катастрофа ў ЗША: у некаторых штатах абвешчана надзвычайнае становішча

Пратэсты ў Мінеапалісе праходзяць у 20-градусны мароз. Ледзяны шторм абрушыўся амаль на ўсю краіну і закрануў 180 млн чалавек. Снег, ледзяны дождж, галалёдзіца, вецер назіраюцца ад паўднёвых рэгіёнаў да Новай Англіі.



На Сярэднім Захадзе ўсталяваліся 40-градусныя маразы як мінімум на тыдзень. У гарадах усходняга ўзбярэжжа людзі спустошылі магазіны: з паліц знікла ўсё - ад ежы да газу, запалак і свечак. Асабліва трагічным абяцае стаць лёс бяздомных: урадавыя структуры заняліся ўладкаваннем палатачных гарадкоў.



У Чыкага людзям без даху над галавой падаюць таксама гарачае піццё і харчаванне. Прэзідэнт Трамп падпісаў указ, які надзяляе агенцтва FEMA (аналаг нашага МНС) надзвычайнымі паўнамоцтвамі адразу ў 15 штатах.