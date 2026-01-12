3.70 BYN
Рашэнне па адпраўцы войскаў Вялікабрытаніі і Францыі ва Украіну залежыць ад пазіцыі Вашынгтона
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Калі ЗША не адправяць сваіх вайскоўцаў ва Украіну, то Брытанія і Францыя таксама адмовяцца ад такой ініцыятывы. Пра гэта піша The Financial Times.
Лідары дзвюх краін маюць намер заручыцца згодай прэзідэнта ЗША. Перамовы аб гарантыях бяспекі для Кіева пасля завяршэння канфлікту працягваюцца.
Пазіцыя Вашынгтона застаецца галоўнай нявызначанасцю. Еўрапейскія саюзнікі лічаць, што без удзелу ЗША іх місія будзе невыканальная.
Ёсць сумненні і ў саміх еўрапейскіх вайскоўцаў. Раней начальнік штаба абароны Узброеных сіл Вялікабрытаніі заяўляў: краіна не адправіць сваіх салдат ва Украіну, калі не будзе гарантый іх бяспекі.