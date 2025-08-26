На пасяджэнні Савбяса ААН заяўлена - ФРГ спрабуе даказаць свету, што група "вадалазаў-дылетантаў" з Украіны магла неўзаметку здзейсніць падрыў трубаправодаў, аднак зразумела, што ўлады Германіі папросту спрабуюць скрыць дачыненне да падрываў былых амерыканскіх улад і іх натаўскіх саюзнікаў.

Па словах Палянскага, міжнароднае расследаванне справы аб "Паўночных патоках" вельмі важна не толькі для Расіі, але і для Германіі, чые эканамічныя інтарэсы пад пагрозай. Ён таксама паскардзіўся, што Маскву працягваюць трымаць у недасведчанасці наконт ходу следства.