РФ прапанавала павысіць узровень дэлегацый на перамовах з Украінай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Расія прапануе павысіць узровень дэлегацый на перамовах з Украінай і гатовая да абмеркавання палітычных аспектаў урэгулявання з Кіевам.
Гэта 20 жніўня 2025 года заявіў кіраўнік расійскага МЗС Сяргей Лаўроў. Пасля нядаўняй тэлефоннай размовы прэзідэнта РФ Уладзіміра Пуціна і прэзідэнта ЗША Дональда Трампа расійскі лідар унёс гэту прапанову.
Праўда, Кіеў дагэтуль не адрэагаваў на папярэднія прапановы Расіі, агучаныя на перамовах у Стамбуле, а менавіта стварыць тры рабочыя групы па ваенных, гуманітарных і палітычных пытаннях.