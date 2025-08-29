Сі Цзіньпін: Мы гатовыя з нашымі беларускімі партнёрамі разам выконваць місію часу

Кітайскі мегаполіс сустракае кіраўнікоў дзяржаў з усяго свету. Беларусь не выключэнне. Аляксандр Лукашэнка прыбыў у Кітай з рабочым візітам напярэдадні. Наша краіна ўпершыню на саміце ШАС у якасці паўнапраўнага члена вялікай "шанхайскай сям'і" (Беларусь далучылася да інтэграцыі летась). Чакаецца, што наш Прэзідэнт прадставіць на саміце пазіцыю Мінска наконт таго, як павінна развівацца ШАС, як трэба наладжваць супрацоўніцтва ў момант сусветнай нестабільнасці. У Цяньцзіне пройдзе пасяджэнне Савета кіраўнікоў дзяржаў - членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. 31 жніўня Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу са Старшынёй КНР Сі Цзіньпінам. Наш Прэзідэнт адзначыў дасягненні Кітая ў шматлікіх сферах. Беларусь гатовая пераймаць лепшы вопыт.