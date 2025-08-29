3.69 BYN
Сі Цзіньпін: Мы гатовыя з нашымі беларускімі партнёрамі разам выконваць місію часу
Дні вялікай палітыкі ў Кітаі. Цяньцзінь рыхтуецца прыняць саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, ён стане найбуйнейшым за ўсю гісторыю аб'яднання.
Лукашэнка і Сі Цзіньпін правялі сустрэчу ў Цяньцзіне
Кітайскі мегаполіс сустракае кіраўнікоў дзяржаў з усяго свету. Беларусь не выключэнне. Аляксандр Лукашэнка прыбыў у Кітай з рабочым візітам напярэдадні. Наша краіна ўпершыню на саміце ШАС у якасці паўнапраўнага члена вялікай "шанхайскай сям'і" (Беларусь далучылася да інтэграцыі летась). Чакаецца, што наш Прэзідэнт прадставіць на саміце пазіцыю Мінска наконт таго, як павінна развівацца ШАС, як трэба наладжваць супрацоўніцтва ў момант сусветнай нестабільнасці. У Цяньцзіне пройдзе пасяджэнне Савета кіраўнікоў дзяржаў - членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. 31 жніўня Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу са Старшынёй КНР Сі Цзіньпінам. Наш Прэзідэнт адзначыў дасягненні Кітая ў шматлікіх сферах. Беларусь гатовая пераймаць лепшы вопыт.
У Кітаі пройдзе саміт ШАС
Гэта 16-ы візіт нашага Прэзідэнта ў Кітай. І яшчэ адна магчымасць для паглыблення стратэгічнага партнёрства дзвюх краін у розных сферах. Ён пацвярджае ўсепагоднае сяброўства і вельмі высокі ўзровень супрацоўніцтва Беларусі і Кітая. На сённяшніх перамовах Сі Цзіньпін адзначыў, што ў Кітаі гэтымі днямі пройдзе не толькі саміт ШАС, але і юбілейныя ўрачыстасці. Яны прысвечаны 80-годдзю Перамогі над японскім мілітарызмам і заканчэнню Другой сусветнай. У гады вайны кітайскі і беларускі народы ваявалі плячом да пляча, зрабілі важкі гістарычны ўнёсак у разгром мілітарызму і фашызму, тым самым замацавалі між сабой непарушнае сяброўства, падкрэсліў кітайскі лідар. Прэзідэнт Беларусі будзе прысутнічаць на парадзе, які пройдзе на плошчы Цяньаньмэнь.