Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

СК Расіі ўзбудзіў крымінальную справу аб тэракце пасля атакі Узброеных сіл Украіны на аўтобус у ДНР

Выява

Следчы камітэт Расіі ўзбудзіў крымінальную справу аб тэракце па факце ўдару Узброеных сіл Украіны па рэйсавым аўтобусе Масква - Сімферопаль.

Атака ўкраінскім беспілотнікам была ўчынена раніцай 3 чэрвеня ў раёне Янакіева ў ДНР. Загінулі 7 чалавек, яшчэ 11 атрымалі раненні. 10 з іх, у тым ліку дзіця, шпіталізаваны ў стане сярэдняй ступені цяжару.

Зараз следства высвятляе дэталі злачынства і канкрэтных асоб, якія маюць да яго дачыненне.

Разделы:

У свецеРасія