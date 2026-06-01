3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
СК Расіі ўзбудзіў крымінальную справу аб тэракце пасля атакі Узброеных сіл Украіны на аўтобус у ДНР
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Следчы камітэт Расіі ўзбудзіў крымінальную справу аб тэракце па факце ўдару Узброеных сіл Украіны па рэйсавым аўтобусе Масква - Сімферопаль.
Атака ўкраінскім беспілотнікам была ўчынена раніцай 3 чэрвеня ў раёне Янакіева ў ДНР. Загінулі 7 чалавек, яшчэ 11 атрымалі раненні. 10 з іх, у тым ліку дзіця, шпіталізаваны ў стане сярэдняй ступені цяжару.
Зараз следства высвятляе дэталі злачынства і канкрэтных асоб, якія маюць да яго дачыненне.