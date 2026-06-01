СК Расіі ўзбудзіў крымінальную справу аб тэракце пасля атакі Узброеных сіл Украіны на аўтобус у ДНР

Атака ўкраінскім беспілотнікам была ўчынена раніцай 3 чэрвеня ў раёне Янакіева ў ДНР. Загінулі 7 чалавек, яшчэ 11 атрымалі раненні. 10 з іх, у тым ліку дзіця, шпіталізаваны ў стане сярэдняй ступені цяжару.