Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

СМІ: ЕС рыхтуе санкцыі супраць ЗША з-за прэтэнзій на Грэнландыю

Трансатлантычнае адзінства ЗША і ЕС трашчыць па швах. Чарговы камень перапоны - Грэнландыя. Стала вядома, што Еўрасаюз распрацоўвае меры санкцыйнага характару ў дачыненні да амерыканскіх кампаній на выпадак, калі Вашынгтон не адмовіцца ад прэтэнзій на востраў.

Пра гэта паведамляе газета Telegraph, спасылаючыся на крыніцы ў еўрапейскіх колах. Удакладняецца, што пад абмежавальныя меры могуць падпасці амерыканскія тэхналагічныя гіганты: Meta, Google і Microsoft.

Разделы:

У свецеЗША