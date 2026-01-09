3.68 BYN
СМІ: ЕС рыхтуе санкцыі супраць ЗША з-за прэтэнзій на Грэнландыю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Трансатлантычнае адзінства ЗША і ЕС трашчыць па швах. Чарговы камень перапоны - Грэнландыя. Стала вядома, што Еўрасаюз распрацоўвае меры санкцыйнага характару ў дачыненні да амерыканскіх кампаній на выпадак, калі Вашынгтон не адмовіцца ад прэтэнзій на востраў.
Пра гэта паведамляе газета Telegraph, спасылаючыся на крыніцы ў еўрапейскіх колах. Удакладняецца, што пад абмежавальныя меры могуць падпасці амерыканскія тэхналагічныя гіганты: Meta, Google і Microsoft.