СМІ: ЗША ўдарылі па будынку парламента Венесуэлы

Раніцай 3 студзеня ЗША нанеслі ўдары па Венесуэле. Гэта пацвердзілі ў Белым доме. Абстраляны як мінімум 11 аб'ектаў у Каракасе - як ваенныя, так і цывільныя, у тым ліку і газатранспартная інфраструктура.

Прэзідэнт Мадура ўвёў у краіне надзвычайнае становішча. Узброеныя сілы разгорнуты для абароны суверэнітэту краіны. Мэта нападу не што іншае, як захоп стратэгічных рэсурсаў Венесуэлы, спроба сілай зламаць палітычную незалежнасць краіны, заявілі ў МЗС Венесуэлы. Амерыканскія ўлады пацвердзілі, што ваенная аперацыя ў Венесуэле працягваецца. У Каракасе чутны гул ваенных самалётаў.

У некаторых раёнах горада адбылося адключэнне электраэнергіі, асабліва гэта закранула паўднёвую частку Каракаса. У венесуэльскай сталіцы была заўважана бранятэхніка. На вуліцах пануе хаос, людзі масава пакідаюць горад.

У Венесуэле ўведзена надзвычайнае становішча