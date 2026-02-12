СМІ: ЗША рыхтуюцца да зацяжной ваеннай аперацыі супраць Ірана

Пры гэтым у Вашынгтоне чакаюць атак Ірана ў адказ, што можа павялічыць рызыку рэгіянальнага канфлікту. Зараз у Персідскі заліў накіроўваецца эскадра на чале з другім авіяносцам у дапаўненне да "Аўраама Лінкальна" - у рэгіён перакідваецца "Джэральд Форд", здольны размясціць на сваёй палубе да 90 самалётаў. Трамп напярэдадні заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя да здзелкі. Аднак калі яна не будзе заключана ў самыя кароткія тэрміны, Вашынгтон гатовы дабівацца змены ўлады ў Тэгеране. Менавіта такую выснову можна зрабіць са слоў Трампа, што Ісламская Рэспубліка праіснавала 47 гадоў і гэта замнога.