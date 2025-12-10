Глядзець анлайнПраграма ТБ
Сталі вядомыя дэталі абноўленага амерыканскага плана па вырашэнні канфлікту ва Украіне

З'явіліся падрабязнасці апошняй версіі мірнага плана ЗША па вырашэнні ўкраінскага канфлікту. Паводле звестак Financial Times, новая версія дакумента не прадугледжвае вываду расійскіх войскаў з меркаванай усходняй мяжы дэмілітарызаванай зоны.

Фарміраванні Узброеных сіл Украіны Кіеў у сваю чаргу будзе абавязаны вывесці. Пры гэтым міністр арміі ЗША заявіў, што Вашынгтон гатовы гарантаваць Украіне бяспеку і стварыць "самую высокатэхналагічную дэмілітарызаваную зону".

