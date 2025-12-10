3.75 BYN
Сталі вядомыя дэталі абноўленага амерыканскага плана па вырашэнні канфлікту ва Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З'явіліся падрабязнасці апошняй версіі мірнага плана ЗША па вырашэнні ўкраінскага канфлікту. Паводле звестак Financial Times, новая версія дакумента не прадугледжвае вываду расійскіх войскаў з меркаванай усходняй мяжы дэмілітарызаванай зоны.
Фарміраванні Узброеных сіл Украіны Кіеў у сваю чаргу будзе абавязаны вывесці. Пры гэтым міністр арміі ЗША заявіў, што Вашынгтон гатовы гарантаваць Украіне бяспеку і стварыць "самую высокатэхналагічную дэмілітарызаваную зону".