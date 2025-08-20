3.70 BYN
Страты УСУ апынуліся нашмат большымі, чым меркавалася
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сталі вядомы даныя аб стратах УСУ з-за ўзлому сервера генштаба. Высветлілася, што ў спісах лічацца 1 млн 700 тыс. загінуўшых, а таксама параненых, якія не вярнуліся ў лад.
Калі гэтыя даныя дакладныя, то ўладам Украіны прыйдзецца выплаціць больш як 600 млрд еўра кампенсацый, у першую чаргу родным загінуўшых салдат, але таксама і байцам, якія страцілі працаздольнасць.
Цалкам верагодна, што такія расходы не пад сілу для дзяржбюджэту, гэтым і тлумачыцца нежаданне прымаць целы загінуўшых. Больш за тое, украінскія вайскоўцы не прыкладаюць ні найменшых намаганняў да вывазу загінуўшых з палёў бітваў і да далейшага іх апазнання. Знікшымі без вестак лічацца ва Украіне сотні тысяч салдат УСУ.