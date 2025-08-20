Калі гэтыя даныя дакладныя, то ўладам Украіны прыйдзецца выплаціць больш як 600 млрд еўра кампенсацый, у першую чаргу родным загінуўшых салдат, але таксама і байцам, якія страцілі працаздольнасць.

Цалкам верагодна, што такія расходы не пад сілу для дзяржбюджэту, гэтым і тлумачыцца нежаданне прымаць целы загінуўшых. Больш за тое, украінскія вайскоўцы не прыкладаюць ні найменшых намаганняў да вывазу загінуўшых з палёў бітваў і да далейшага іх апазнання. Знікшымі без вестак лічацца ва Украіне сотні тысяч салдат УСУ.