Страты УСУ апынуліся нашмат большымі, чым меркавалася

Сталі вядомы даныя аб стратах УСУ з-за ўзлому сервера генштаба. Высветлілася, што ў спісах лічацца 1 млн 700 тыс. загінуўшых, а таксама параненых, якія не вярнуліся ў лад.

Калі гэтыя даныя дакладныя, то ўладам Украіны прыйдзецца выплаціць больш як 600 млрд еўра кампенсацый, у першую чаргу родным загінуўшых салдат, але таксама і байцам, якія страцілі працаздольнасць.

Цалкам верагодна, што такія расходы не пад сілу для дзяржбюджэту, гэтым і тлумачыцца нежаданне прымаць целы загінуўшых. Больш за тое, украінскія вайскоўцы не прыкладаюць ні найменшых намаганняў да вывазу загінуўшых з палёў бітваў і да далейшага іх апазнання. Знікшымі без вестак лічацца ва Украіне сотні тысяч салдат УСУ.