Супрацоўнікі найбуйнейшай сеткі кафеень Starbucks выходзяць на забастоўку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Работнікі найбуйнейшай сеткі кафеень Starbucks і члены прафсаюзаў у розных краінах арганізуюць забастоўку ў знак салідарнасці з амерыканскімі калегамі.
Барыста ў ЗША патрабуюць паляпшэння ўмоў працы, павышэння зарплат і спынення парушэнняў працоўнага заканадаўства. Незадаволенасць ахапіла 3 тыс. супрацоўнікаў сеткі ў больш чым 100 гарадах ЗША.
Акцыі ў іх падтрымку праходзяць ля магазінаў і офісаў Starbucks у дзесяці краінах, у тым ліку Аўстраліі, Бразіліі, Італіі і Канадзе.