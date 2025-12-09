Глядзець анлайнПраграма ТБ
Супрацоўнікі найбуйнейшай сеткі кафеень Starbucks выходзяць на забастоўку

Работнікі найбуйнейшай сеткі кафеень Starbucks і члены прафсаюзаў у розных краінах арганізуюць забастоўку ў знак салідарнасці з амерыканскімі калегамі.

Барыста ў ЗША патрабуюць паляпшэння ўмоў працы, павышэння зарплат і спынення парушэнняў працоўнага заканадаўства. Незадаволенасць ахапіла 3 тыс. супрацоўнікаў сеткі ў больш чым 100 гарадах ЗША.

Акцыі ў іх падтрымку праходзяць ля магазінаў і офісаў Starbucks у дзесяці краінах, у тым ліку Аўстраліі, Бразіліі, Італіі і Канадзе.

Разделы:

У свецеЗША