Супрацоўнікі найбуйнейшай сеткі кафеень Starbucks выходзяць на забастоўку

Работнікі найбуйнейшай сеткі кафеень Starbucks і члены прафсаюзаў у розных краінах арганізуюць забастоўку ў знак салідарнасці з амерыканскімі калегамі.

Акцыі ў іх падтрымку праходзяць ля магазінаў і офісаў Starbucks у дзесяці краінах, у тым ліку Аўстраліі, Бразіліі, Італіі і Канадзе.